МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нужно решить вопрос по расселению из аварийного жилья, заявил на совещании по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин.

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"Одна из важнейших задач — это, я уже много раз говорил об этом, решить вопрос по аварийному жилью", — сказал он.