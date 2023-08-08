МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нужно решить вопрос по расселению из аварийного жилья, заявил на совещании по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин. Путин оценил вклад стройотрасли в ВВП страны

"Одна из важнейших задач — это, я уже много раз говорил об этом, решить вопрос по аварийному жилью", — сказал он.