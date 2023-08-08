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2023
https://1prime.ru/society/20230808/841342911.html
Путин призвал решить вопрос по расселению из аварийного жилья
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https://россиясегодня.рф
. Нужно решить вопрос по расселению из аварийного жилья, заявил на совещании по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин. "Одна из важнейших задач — это, я... ПРАЙМ, 08.08.2023
общество , бизнес, новости, недвижимость, россия, владимир путин, аварийное жилье, расселение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Нужно решить вопрос по расселению из аварийного жилья, заявил на совещании по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин.
"Одна из важнейших задач — это, я уже много раз говорил об этом, решить вопрос по аварийному жилью", — сказал он.