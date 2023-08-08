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Путин заверил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены
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. Льготные ипотечные программы в стране будут продолжены, заявил в ходе совещания по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин. "В значительной степени... ПРАЙМ, 08.08.2023
банки, общество , финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, владимир путин, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Льготные ипотечные программы в стране будут продолжены, заявил в ходе совещания по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин.
"В значительной степени рекордный урожай жилищного строительства связан с ипотекой, будем все делать для того, чтобы она продолжалась. Как мы знаем, 8% льготная ипотека теперь, 6% — это семейная, 5% для IT-специалистов и в 2% для Дальнего Востока. Будем работать, будем продолжать", — сказал Путин.
Российский лидер также отметил наличие одного момента, на который обращает внимание ЦБ РФ, а именно на качество заемщиков.
"У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов, поэтому здесь важно внимательно смотреть за этим, что мы вместе с правительством, с Банком России будем делать, но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать", — пояснил Путин.