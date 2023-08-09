МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде пострадали 45 человек, сообщил сообщил глава округа Дмитрий Акулов. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на складе пиротехники

"С губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым посетили ЦРБ, куда привозят пострадавших. Сейчас находимся на месте взрыва. Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", — написал он в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, на месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов.

Подмосковный Минздрав ранее сообщил, что пострадали 43 человека.

В администрации городского круга ранее сообщали, что число достигло 38 человек, из-под завалов извлекли еще одного человека и он был направлен в больницу.

Кроме того, в администрации сообщали о том, что пострадали около 20 многоквартирных домов и четыре социальных учреждения: спорткомплекс "Луч", 19 и 21 школа, Сергиево-Посадский колледж.

По данным администрации, открытое горение на месте взрыва не наблюдается, ведется разбор завалов.

"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб", — говорится в сообщении администрации.