МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Открытое пламя на месте взрыва на складе с пиротехникой на территории оптико-механического заводы в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали 45 человек

"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.

По его словам, в ликвидации последствий взрыва участвуют 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.