2023-08-09T17:41:22+03:00
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В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на складе с пиротехникой
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. Открытое пламя на месте взрыва на складе с пиротехникой на территории оптико-механического заводы в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных... ПРАЙМ, 09.08.2023
общество , экономика, промышленность, новости, россия, сергиев посад, пожар, взрыв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Открытое пламя на месте взрыва на складе с пиротехникой на территории оптико-механического заводы в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", — заявил собеседник агентства.
По его словам, в ликвидации последствий взрыва участвуют 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.