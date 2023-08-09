МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в июле ускорилась до 0,63% с 0,37% июне, в годовом выражении также ускорилась — до 4,3% с 3,25% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Инфляция в Китае в июле сократилась до 0,3 процента

"В июле 2023 года по сравнению с июнем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,63%, по сравнению с декабрем 2022 года — 103,41% (в июле 2022 года — 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,98%)", — говорится в документе.

В июле Росстат зафиксировал продовольственную инфляцию в 0,49% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 2,23%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,91%, а в годовом выражении — на 2,36%. Услуги в июле выросли на 0,48% к июню; рост цен год к году — 9,95%.

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,7% и более зафиксирован в 35 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени в Республике Бурятия (на 1,5%) в связи с удорожанием услуг (на 4,4%) и Приморском крае (на 1,4%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 2,1%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге – на 0,5% (с начала года прирост цен составил 3,8% и 3,3% соответственно).

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.