МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В качестве подозреваемого задержали технического директора компании "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на складе пиротехники

"В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", — сказала она.

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, передано в аппарат подмосковного главка СК.

Врадий также сообщила, что за медпомощью после взрыва обратились более 60 человек, одна женщина скончалась в больнице.

"Количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, 1 женщина скончалась в больнице," — заявила она и добавила, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как рассказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС России, по состоянию на 10.00 после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек. Кроме того, по последним данным, после взрыва на заводе в больнице остаются 23 человека, 5 из них в тяжелом состоянии.

Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. По последним данным, пострадали более 60 человек, одна женщина скончалась в больнице.