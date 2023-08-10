МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (Serious Fraud Office, SFO) конфисковала имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, следует из распространенного ведомством заявления.

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"Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями получила контроль над тремя объектами элитной недвижимости Гульнары Каримовой, осужденной за мошенничество, после разбирательства в Высоком суде", — говорится в документе.

Отмечается, что стоимость конфискованного имущества составляет более 20 миллионов фунтов стерлингов. В него входят две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей.

"Чтобы сегодня взять под контроль эту собственность, мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающие офшорные счета и компании", — приводятся слова руководителя SFO Лизы Ософски.

Ведомство утверждает, что в период с 2004 по 2012 год Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в обмен на содействие в получении доступа к рынку Узбекистана.

О своем намерении конфисковать имущество Каримовой Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями заявила в 2018 году, подав иск об изъятии ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, по предположению управления, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с ее участием.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

Генпрокуратура Узбекистана ранее сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе 2020 года генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против старшей дочери первого узбекистанского президента. Спустя пять месяцев министерство юстиции республики сообщило, что власти страны вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.