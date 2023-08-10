МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Большинство жителей России (56%) выразили мнение, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют на их образ жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Названы японские машины, которые могут прийти в Россию вместо санкционных

На вопрос о влиянии введенных против России санкций 56% респондентов ответили, что санкции совсем не повлияли лично на них и их образ жизни, 25% ответили, что санкции повлияли не очень сильно, 14% ощутили сильное влияние санкций.

В ответ на вопрос в чем именно ощущается влияние санкций россияне назвали повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%).

Мнения о том, что введение санкций способствует экономическому росту России придерживаются 29% респондентов, о приостановлении экономического развития РФ заявили 24%, при этом 23% полагают, что санкции никак ни повлияли на российскую экономику.

Многие респонденты (41%) согласны с тем, что Западные санкции направлены на ослабление влияния России на мировой арене, 33% утверждают, что санкции введены, чтобы подорвать доверие населения России к властям, 28% — что санкции нужны, чтобы подчинить Россию и присвоить её ресурсы. Одинаково популярны (27%) оказались мнения, что санкции введены, чтобы помешать России достичь целей СВО и извлечь выгоду, решить свои экономические проблемы.

Подавляющее большинство граждан (67%) уверены, что санкции были бы введены в любом случае, 20% — что санкции введены из-за начала Россией СВО.

ФОМнибус провел еженедельный всероссийский поквартальный опрос с 14 по 16 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.