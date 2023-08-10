ФОМ: 56% россиян считают, что введенные санкции не влияют на их образ жизни
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Большинство жителей России (56%) выразили мнение, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют на их образ жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос о влиянии введенных против России санкций 56% респондентов ответили, что санкции совсем не повлияли лично на них и их образ жизни, 25% ответили, что санкции повлияли не очень сильно, 14% ощутили сильное влияние санкций.
В ответ на вопрос в чем именно ощущается влияние санкций россияне назвали повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%).
Мнения о том, что введение санкций способствует экономическому росту России придерживаются 29% респондентов, о приостановлении экономического развития РФ заявили 24%, при этом 23% полагают, что санкции никак ни повлияли на российскую экономику.
Многие респонденты (41%) согласны с тем, что Западные санкции направлены на ослабление влияния России на мировой арене, 33% утверждают, что санкции введены, чтобы подорвать доверие населения России к властям, 28% — что санкции нужны, чтобы подчинить Россию и присвоить её ресурсы. Одинаково популярны (27%) оказались мнения, что санкции введены, чтобы помешать России достичь целей СВО и извлечь выгоду, решить свои экономические проблемы.
Подавляющее большинство граждан (67%) уверены, что санкции были бы введены в любом случае, 20% — что санкции введены из-за начала Россией СВО.
ФОМнибус провел еженедельный всероссийский поквартальный опрос с 14 по 16 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://1prime.ru/society/20230810/841389087.html