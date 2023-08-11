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Ни США, ни Украина не хотят мира, заявил Медведев
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К мирному урегулированию ситуации на Украине приведет только ее капитуляция, чего не хотят Вашингтон и Киев, написал в телеграм замруководителя Совета безопасности России Дмитрий... ПРАЙМ, 11.08.2023
общество , новости, дмитрий медведев, россия, сша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. К мирному урегулированию ситуации на Украине приведет только ее капитуляция, чего не хотят Вашингтон и Киев, написал в телеграм замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", — оценил политик новый пакет помощи Украине.
По его словам, украинские солдаты не увидят этих денег, они важны только для "геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в Евросоюзе". Медведев отметил, что миф о "великом контрнаступлении", который поддержат выделяемые суммы, нужен для мифа "великой экономики доллара".
Зампред российского Совбеза заявил, что путь к мирному урегулированию откроет капитуляция Украины.
"Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", — подчеркнул политик.
Медведев добавил, что у контрнаступления ВСУ нет перспектив.