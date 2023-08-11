МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. К мирному урегулированию ситуации на Украине приведет только ее капитуляция, чего не хотят Вашингтон и Киев, написал в телеграм замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Россия добьется мира на своих условиях, заявил Медведев

"Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", — оценил политик новый пакет помощи Украине.

По его словам, украинские солдаты не увидят этих денег, они важны только для "геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в Евросоюзе". Медведев отметил, что миф о "великом контрнаступлении", который поддержат выделяемые суммы, нужен для мифа "великой экономики доллара".

Зампред российского Совбеза заявил, что путь к мирному урегулированию откроет капитуляция Украины.

"Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала", — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что у контрнаступления ВСУ нет перспектив.