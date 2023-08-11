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2023
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На северо-западе Москвы ликвидировали БПЛА, заявил Собянин
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Средства ПВО уничтожили пролетавший над Москвой беспилотник, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Была осуществлена попытка пролета над городом одного... ПРАЙМ, 11.08.2023
общество , новости, москва, сергей собянин, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили пролетавший над Москвой беспилотник, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Была осуществлена попытка пролета над городом одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", — сказал он.
По словам мэра, пострадавших и серьезных разрушений при падении обломков в районе Карамышевской набережной нет.
В данный момент на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.