МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили пролетавший над Москвой беспилотник, пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотник попытался прорваться в Москву, заявил Собянин

"Была осуществлена попытка пролета над городом одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", — сказал он.

По словам мэра, пострадавших и серьезных разрушений при падении обломков в районе Карамышевской набережной нет.

В данный момент на месте работают экстренные службы, добавил Собянин.