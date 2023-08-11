МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР) сообщила РИА Новости, что после окончания спецоперации планирует внести законопроект об эксперименте по сокращению рабочей недели с 40 до 36 часов. Мишустин спрогнозировал рост нефтегазовых поступлений в российский бюджет

"Я думаю, по окончанию специальной военной операции", — сказала Бессараб РИА Новости на вопрос, когда планируется внести инициативу в Госдуму. По её словам, это нужно сделать по согласованию с правительством, потому что это затрагивает многие сферы экономической деятельности.

Бессараб также сказала, что это вряд ли случится ближайшее время с учётом того, упоминая сложную ситуацию в стране.

"Наверное, сегодня эти эксперименты вряд ли найдут одобрение в правительстве", — отметила Бессараб.

Она также отметила, что не поддерживает предложение ЛДПР установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных семей, потому что считает, что нельзя это делать для какой-то конкретной категории работников.

Ранее председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия подготовила законопроект, подтверждающий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением фиксированной зарплаты.