МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник при попытке атаковать Москву, обломки упали в западной части города, сообщило Министерство обороны России. Аэропорт "Внуково" заработал штатно

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", — сказано в релизе.

Как отметили в ведомтсве, дрон подавили средствами РЭБ, он упал в лесном массиве на западе столицы.

В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.