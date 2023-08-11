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Киев попытался атаковать Москву беспилотником, сообщило Минобороны
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Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник при попытке атаковать Москву, обломки упали в западной части города, сообщило Министерство обороны России... ПРАЙМ, 11.08.2023
общество , новости, минобороны рф, украина, москва, атака бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили украинский беспилотник при попытке атаковать Москву, обломки упали в западной части города, сообщило Министерство обороны России.
"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы", — сказано в релизе.
Как отметили в ведомтсве, дрон подавили средствами РЭБ, он упал в лесном массиве на западе столицы.
В Минобороны подчеркнули, что пострадавших и разрушений нет.