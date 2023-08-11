МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Карамышевская набережная перекрыта в районе падения беспилотника, сообщил корреспондент РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин

На северо-западе Москвы ликвидировали БПЛА, заявил Собянин

Ранее Министерство обороны России сообщало, что Украина попыталась атаковать Москву БПЛА, дрон сбили средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что Карамышевская набережная, где беспилотник потерпел крушение, перекрыта. На месте работают экстренные службы.