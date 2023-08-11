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https://1prime.ru/society/20230811/841399265.html
Карамышевская набережная в Москве перекрыта
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Карамышевская набережная перекрыта в районе падения беспилотника, сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее Министерство обороны России сообщало, что Украина попыталась атаковать... ПРАЙМ, 11.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, москва, атака бпла, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Карамышевская набережная перекрыта в районе падения беспилотника, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что Украина попыталась атаковать Москву БПЛА, дрон сбили средствами радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что Карамышевская набережная, где беспилотник потерпел крушение, перекрыта. На месте работают экстренные службы.