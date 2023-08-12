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Украина и Греция готовят соглашение о гарантиях безопасности, пишут СМИ
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Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета Ekathimerini. "Афины... ПРАЙМ, 12.08.2023
новости, общество , греция, украина, соглашение, гарантии, безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета Ekathimerini.
"Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах", — пишет издание.
Согласно газете, США также принимают участие в этих контактах.
Владимир Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.