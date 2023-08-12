МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности в ряде сфер, сообщает газета Ekathimerini. Украина разорвала соглашение с Россией о железнодорожном транспорте

"Афины и Киев недавно провели прямые переговоры с целью договориться о двустороннем соглашении, которое примет форму обязательства со стороны Греции по предоставлению гарантий безопасности в нескольких сферах", — пишет издание.

Согласно газете, США также принимают участие в этих контактах.

Владимир Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.