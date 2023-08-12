Salon24: власти Украины ведут себя с Варшавой "откровенно по-хамски"
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украина ведет себя по-хамски в отношениях с Польшей, заявил в беседе с изданием Salon24 польский публицист и политолог Ян Матковский.
Он отметил, что "источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация".
"Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — подчеркнул Матковский.
На Украине уровень коррупции и эксплуатации властями народа, по словам политолога, все еще высок, даже с учетом конфликта с Россией. В то же время он отметил, что все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться "в кабинетах", а не в прессе, ведь обострения разногласий "идут на пользу только Москве".
Польские власти отмечают ухудшение отношений с Украиной в последнее время на фоне резких высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ властей Польши открыть границу для украинского зерна. Киев называют эту позицию популистской, в то время как Варшава заявляет, что уже настолько много помогает Украине, что имеет полное право защищать свой аграрный сектор, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://1prime.ru/society/20230812/841412209.html