МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украина ведет себя по-хамски в отношениях с Польшей, заявил в беседе с изданием Salon24 польский публицист и политолог Ян Матковский. Во Франции заявили, что Польша рискует развязать мировую войну

Он отметил, что "источником власти в Украине является олигархат, а не украинская нация".

"Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность. Скажем прямо: то, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство", — подчеркнул Матковский.

На Украине уровень коррупции и эксплуатации властями народа, по словам политолога, все еще высок, даже с учетом конфликта с Россией. В то же время он отметил, что все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться "в кабинетах", а не в прессе, ведь обострения разногласий "идут на пользу только Москве".

Польские власти отмечают ухудшение отношений с Украиной в последнее время на фоне резких высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ властей Польши открыть границу для украинского зерна. Киев называют эту позицию популистской, в то время как Варшава заявляет, что уже настолько много помогает Украине, что имеет полное право защищать свой аграрный сектор, не выслушивая критику вместо благодарности.