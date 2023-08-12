МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ ко внутренней системе МИД Великобритании, передает британское издание Inews, ссылаясь на данные источника в Центре правительственной связи страны. Хакеры перешли на отечественные программы, сообщила Bi.Zone

Уточняется, что инцидент произошел в 2021 году. Как сообщил источник, тогда хакеры получили доступ к конфиденциальным данным сотрудников МИД. Предполагается, что они завладели этой информацией из-за того, что один из работников Форин-офиса случайно открыл письмо, полученное по электронной почте.

Британская спецслужба, с одной стороны, утверждает, что хакеры не смогли завладеть секретной информации. С другой, она не исключает, что хакерам удалось получить доступ к электронной переписке между послами или дипломатами за рубежом.

"Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объем информации", — сказал источник, отметив, что произошедшее не было скоординировано Москвой или Пекином.

Ранее GCHQ заподозрил Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию страны в 2022 году. Как пояснили в спецслужбе, хакеры получили доступ к персональным данным избирателей, тем не менее угрозы безопасности прошедших в государстве выборов не последовало.