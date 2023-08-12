ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — ПРАЙМ. Спасатели усилили группировку в Уссурийске Приморского края, где в субботу прорвало дамбу, в город также направлена дополнительная техника, сообщает ГУМЧС РФ по региону. В девяти муниципалитетах Приморья ввели режим ЧС

Ранее власти города сообщили, что к утру субботы в округе выпало 132,8 миллиметра осадков. Месячная норма по краю составляет 120-130 миллиметров. По данным властей, в ночь на субботу наводнение вынудило эвакуировать около 200 человек, 11 сел округа были отрезаны от автомобильного сообщения. Министерство ГО и ЧС Приморья информировало, что в зоне подтопления — 27 частных домов и 111 придомовых территорий. Утром в субботу в городе прорвало дамбу, как рассказали РИА Новости в местной ЕДДС. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить. В соцсетях появились кадры с затопленными улицами, по которым горожане передвигаются на лодках или вплавь. В трех пунктах временного размещения в городе совокупно находятся 132 человека, утром их было 110.

"Из Амурского спасательного центра в Уссурийск направлена дополнительная инженерная техника… четыре самосвала, фронтальный погрузчик, трал, экскаватор. Также сегодня утром в Уссурийск дополнительно были направлены 48 спасателей МЧС России из Владивостока", — говорится в сообщении.

Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Утром в субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе отрезано 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. По информации, предоставленной пресс-службой министерства, режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края.