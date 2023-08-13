МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минюст США внезапно решил повысить федерального прокурора Дэвида Уайса, который вел дело Хантера Байдена с самого начала, до статуса специального прокурора — теперь он сможет действовать гораздо более независимо, чем раньше, сообщает канал ABC News. В конгрессе от Байдена потребовали отозвать запрос о помощи Украине

Комментируя свое решение, глава Минюста США Меррик Гарланд заявил: "Этим назначением я подтверждаю свое твердое намерение обеспечить господину Уайсу все те ресурсы, которые он просит. Кроме того, это решение закрепляет тот факт, что у господина Уайса имеются все необходимые полномочия, чтобы проводить тщательное расследование и продолжать по собственной инициативе принимать те меры, которые он считает нужными".

При этом сам Уайс заявил в суде, что шансы Хантера Байдена на сделку о признании вины, которая обсуждалась еще две недели назад, снизились практически до нуля.

По словам спецпрокурора, "переговоры между сторонами зашли в тупик", а "правительство считает, что дело будет урегулировано только в результате судебного разбирательства".

Как в этой связи отмечают авторы телеканала, отсутствие перспектив для сделки о признании вины означает, что теперь Хантеру Байдену грозит судебное преследование по обвинениям в налоговых преступлениях, а также по обвинению, связанному с нарушениями в обращении с оружием.

Адвокаты Байдена-младшего поспешили сделать ответное заявление, в котором особо подчеркнули, что повышение статуса Уайса не меняет их "понимание его полномочий", и что они ожидают "честного разбирательства, на которое не будет оказывать негативное влияние политика".

Причем ABC News в этой связи отметил, что, как предполагают сторонники Хантера Байдена, с ним обращаются излишне жестко, поскольку он приходится сыном действующему президенту, и многие из них критиковали Уайса за необъективность.

Их заявления закономерно контрастируют с позицией многих республиканцев. Так, кандидат в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс считает, что спецпрокурора нужно было назначить давным-давно.

"Считаю, что давно пора было назначить. Это поможет выяснить не только, чем занимался не только сам Хантер Байден, а все семейство Байденов вообще. Американский народ заслуживает возможность получить ответы на все вопросы, и такое назначение я приветствую", — отметил Пенс.

Хотя в стане республиканцев хватает и скептиков. Например, член сената от Южной Каролины Линдси Грэм уверен, что "ни один разумный человек не поверит, что присвоение господину Уайсу статуса спецпрокурора позволит сразу расчистить всю ту грязь, которую создали вокруг этого дела".