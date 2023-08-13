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В Германии заподозрили, что Шольц вредит Украине
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Сомневаясь в необходимости поставок Украине ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит как Берлину, так и Киеву, утверждает в статье для Welt обозреватель Тор Барфус. По его... ПРАЙМ, 13.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сомневаясь в необходимости поставок Украине ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит как Берлину, так и Киеву, утверждает в статье для Welt обозреватель Тор Барфус.
По его мнению, "долгие колебания и размышления Шольца" вредят не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа", но в конечном итоге канцлер "подрывает доверие к самому себе".
"Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал "волк", он слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания", — написал Барфус.
Причем сам же Барфус утверждает, что поставка Украине ракет Taurus "не изменят правила игры" на поле боя.
Вместе с тем недавно новостной портал T-online, ссылаясь на источники в правящей партии СДПГ, сообщил, что в самое ближайшее время Германия объявит о решении поставить ракеты Taurus на Украину.
Примечательно, что правительстве Германии неоднократно заявляли, что поставки указанного вида вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.