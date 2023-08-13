МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сомневаясь в необходимости поставок Украине ракет Taurus, канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит как Берлину, так и Киеву, утверждает в статье для Welt обозреватель Тор Барфус. В Германии захотели вернуть "благословение" России

По его мнению, "долгие колебания и размышления Шольца" вредят не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа", но в конечном итоге канцлер "подрывает доверие к самому себе".

"Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал "волк", он слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания", — написал Барфус.

Причем сам же Барфус утверждает, что поставка Украине ракет Taurus "не изменят правила игры" на поле боя.

Вместе с тем недавно новостной портал T-online, ссылаясь на источники в правящей партии СДПГ, сообщил, что в самое ближайшее время Германия объявит о решении поставить ракеты Taurus на Украину.

Примечательно, что правительстве Германии неоднократно заявляли, что поставки указанного вида вооружений не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО и США.