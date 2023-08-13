МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, способные привести к расколу, утверждает в материале для Washington Post экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Во Франции заявили, что Польша рискует развязать мировую войну

По словам экс-министра, "история не задана, она не предопределена", и это его очень беспокоит.

"Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — считает Милованов.

В то же время в статье говорится, что напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об усталости от конфликта, истощении и "расшатанных нервах".

В Польше и ранее отмечали, что за последнее время отношения с Украиной заметно ухудшились из-за резких высказываний украинских политиков. Один из ключевых спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. В Киеве заявили, что считают это решение популизмом. В ответ в Варшаве напомнили, что уже и так много помогают Украине и имеют полное право защищать свой аграрный сектор, не выслушивая обвинения вместо благодарности.