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Украину предупредили о вероятном расколе с Польшей
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В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, способные привести к расколу, утверждает в материале для Washington Post экс-министр развития экономики, торговли и... ПРАЙМ, 13.08.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, украина, польша, раскол, экспертное мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В напряженных отношениях Варшавы и Киева возможны ошибки, способные привести к расколу, утверждает в материале для Washington Post экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
По словам экс-министра, "история не задана, она не предопределена", и это его очень беспокоит.
"Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение, и я думаю, что ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол", — считает Милованов.
В то же время в статье говорится, что напряжение в двусторонних отношениях свидетельствует об усталости от конфликта, истощении и "расшатанных нервах".
В Польше и ранее отмечали, что за последнее время отношения с Украиной заметно ухудшились из-за резких высказываний украинских политиков. Один из ключевых спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. В Киеве заявили, что считают это решение популизмом. В ответ в Варшаве напомнили, что уже и так много помогают Украине и имеют полное право защищать свой аграрный сектор, не выслушивая обвинения вместо благодарности.