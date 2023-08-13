МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Площадь пожара на складе с удобрениями в Раменском Московской области выросла до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Площадь составляет 2700 квадратных метров. Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушение пожара и защиту соседних зданий", — сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что горит склад с семенами в Раменском и есть вероятность распространения пожара на соседние складские строения.

"На данный момент к тушению привлечено более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад", — говорится в сообщении.

По предварительной версии прокуратуры, причиной возгорания стало нарушение при сварочных работах.