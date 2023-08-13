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В Подмосковье горит крупный склад с семенами
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Площадь пожара на складе с удобрениями в Раменском Московской области выросла до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь составляет... ПРАЙМ, 13.08.2023
общество , новости, чп, пожар, склады, раменское
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Площадь пожара на складе с удобрениями в Раменском Московской области выросла до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь составляет 2700 квадратных метров. Происходит загорание в складском помещении и деревянных паллетов на открытой площадке. Силы сосредоточены на тушение пожара и защиту соседних зданий", — сказали в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что горит склад с семенами в Раменском и есть вероятность распространения пожара на соседние складские строения.
"На данный момент к тушению привлечено более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад", — говорится в сообщении.
По предварительной версии прокуратуры, причиной возгорания стало нарушение при сварочных работах.