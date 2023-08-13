МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг подозревает, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск передумал проводить поединок в октагоне. В США раскрыли, что Россия устроила Зеленскому на передовой

Ранее Маск объявлял о договоренности с премьер-министром Италии Джорджей Мелони касаемо места проведения боя с Цукербергом. Бизнесмен также уточнил момент организации боя: ею будут заниматься Маска и Цукерберг, а не Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

"Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше. Я предложил ему реальную дату. (Глава UFC) Дэйна Уайт выразил готовность взять на себя организацию боя, выручка с которого пойдет на благотворительность. Илон не подтвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный раунд на моем заднем дворе. Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о реальной дате и официальном мероприятии, он знает, как со мной связаться. В ином случае мы просто оставим это позади. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с теми, кто серьезно относится к этому", — написал Цукерберг в сервисе Threads*.

Маск раньше заявлял о готовности к бою с Цукербергом в октагоне; миллиардеры рассматривали Колизей как место проведения поединка.

Глава UFC подчеркивал, что оба предпринимателя серьезно настроены. По его словам, бой может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе.

*деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская