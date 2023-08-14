МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. У бельгийских танков Leopard 1A5BE, предназначенных для поставки на Украину, существует проблема с системой управления огнем (СУО), сообщил в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс. В конгрессе от Байдена потребовали отозвать запрос о помощи Украине

Ранее оборонный концерн ФРГ Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard 1, и 30 из них планируется передать Украине.

По словам Экса, танки модификации 1A5BE оборудованы системой управления огнем SABCA бельгийской разработки. Чтобы незначительно повысить точность по сравнению со стандартной немецкой системой, Бельгия пошла на дополнительные расходы и "плату за уникальность".

В статье отмечается, что система SABCA нуждается в особом уходе и техподдержке. Более того, как пишет Экс, "уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у (бельгийской — прим. ред.) OIP Land Systems, находятся в плохом состоянии".

Германия рассчитывать отправить Украине лишь 30 танков из 50 по той простой причине, что 20 машин, как утверждает автор, немцы планируют разобрать на запчасти для ремонта остальных 30. "Есть большие подозрения, что эту самую каннибализацию замыслили как раз ради средств управления огнем", — пишет Экс.

Между тем сложности с системой управления огнем, по его оценке, "не самая большая проблема" для Украины.

"Гораздо более серьезная проблема — стальная броня с максимальной толщиной всего 70 миллиметров, которая не способна обеспечить надежную защиту ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемета русских", — заключил Экс.