МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Целый ряд стран Восточной Европы помнят о своих утраченных землях, оставшихся в границах Украины после распада СССР. В частности, Румыния имеет виды на Северную Буковину, пишет в статье для издания Tokyo Shimbun Юдзи Коянаги. Посол рассказал, как в Румынии относятся к россиянам

Некоторые из соседей Украины в Восточной Европе, по словам автора, "существенно расходятся во мнениях" с Западом по поводу предоставления помощи Украине, что объясняется историческими причинами и утратой ими части своих территорий в пользу СССР.

При этом в материале указывается, что в Румынии испытывают "смешанные чувства к Украине".

"Древний город Сучава в Буковине в северо-восточной части страны находится совсем недалеко от Украины, и многие беженцы бегут сюда от военного конфликта. Но на улицах не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, ни украинских флагов", — говорится в статье.

Причем в Сучаве "выделяются" информационные щиты с надписью "Есть только одна Буковина", пишет Коянаги. Некогда единый культурный ареал на сегодняшний день разделен на две части: одна из них расположена в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве, другая — на западе Украины, возле города Черновцы.

Как свидетельствует автор, власти Румынии весьма недовольны отсутствием внимания к острому вопросу о разделе границ в Восточной Европе. И самое сильное их негодование вызывает Украина, которой принадлежит Северная Буковина.

Этот тезис иллюстрируется в статье словами экс-главы МИД Румынии Андрея Марги, который осенью прошлого года публично заявил, что "границы Украины неестественны".

Подытоживая, Коянаги делает вывод, что "многими наблюдателями и экспертами отмечается, что правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны".