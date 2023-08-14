МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Власти Китая за последние несколько недель задержали 176 руководителей медицинских учреждений в ходе широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией в секторе здравоохранения, сообщает газета Global Times. В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса

Эксперты отмечают, что стартовавшая в середине июля этого года кампания направлена на искоренение коррупции и восстановление общественного доверия к системе здравоохранения страны. Среди задержанных партийные секретари или заведующие больниц.

В последние недели в более чем 20 регионах страны, в том числе в провинциях Шаньдун и Цзянсу, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и городе центрального подчинения Тяньцзинь, шла активная борьба с коррупцией в секторе общественного здравоохранения, с начала августа ежедневно поступают сообщения о проверках и об отстранении различных должностных лиц.

Издание приводит в пример провинцию Шэньси в центральном Китае, где только в этом году было получено 2521 сообщение о коррупции в сфере медицины. В одной из больниц в провинции Хунань в центральном Китае на прошлой неделе началось расследование после того, как девять сотрудников больницы сообщили о причастности к коррупции и нарушении правил со стороны заведующего отделением, что, предположительно, привело к смерти двух пациентов.

Ранее СМИ сообщали, что после того, как глава одной из больниц города Чжуншань южной китайской провинции Гуандун был уличен в коррупции, а его дело касается порядка 30 миллионов юаней (4,14 миллиона долларов), расходы пациентов в больнице в среднем снизились на 1400 юаней (193 доллара).

По мнению аналитиков, антикоррупционная кампания в отрасли здравоохранения в этом году отличается от предыдущих тем, что она масштабна и активна как никогда.

Эксперт Китайской ассоциации культуры здоровья Чжун Чунмин отметил, что коррупция в медицинском секторе является серьезной проблемой, которая подрывает доверие к системе здравоохранения и доверие общества в целом. По его словам, это также приводит к несправедливому распределению медицинских ресурсов, поскольку средства, которые должны быть направлены на лечение пациентов и улучшение условия в медицинских учреждениях, могут быть использованы не по назначению.