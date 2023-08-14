2023-08-14T09:25:00+03:00
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2023-08-14T09:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230814/841421460.html
В ВТБ рассказали о новом способе мошенников красть деньги у россиян
Общество
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мошенники стали звонить клиентам банков России на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и предлагая обновить действующую социальную карту,... ПРАЙМ, 14.08.2023
общество , технологии, новости, россия, мошенники, втб, банковская карта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить клиентам банков России на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и предлагая обновить действующую социальную карту, после согласия они выманивают данные, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег, сообщила пресс-служба ВТБ.
"В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в сообщении.
На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.
"Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.