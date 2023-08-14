МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить клиентам банков России на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и предлагая обновить действующую социальную карту, после согласия они выманивают данные, которые позволяют получить доступ к онлайн-банку для вывода денег, сообщила пресс-служба ВТБ. ОСК переходит в доверительное управление ВТБ

"В новой схеме клиенту поступает звонок на городской телефон якобы от сотрудника органов соцподдержки, который сообщает о необходимости обменять социальную карту на новую. Мошенник просит клиента указать свой мобильный номер для получения СМС-кода о готовности карты, а затем сообщить полученные данные", — говорится в сообщении.

На самом деле клиент передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение или интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.

"Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.