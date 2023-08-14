МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Система "Антифрод" от Роскомнадзора предотвратила почти 400 миллионов мошеннических звонков с декабря 2022 года, в июле 2023 года количество таких звонков выросло на 21% по сравнению с июнем — до 72,9 миллиона, сообщили в пресс-службе регулятора. Мошенники начали звонить через Telegram с подменных номеров

"В июле 2023 года количество звонков с подменой номера выросло на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 72,9 миллиона. Всего с декабря 2022 года предотвращено 391,3 миллиона мошеннических звонков", — говорится в сообщении.

К "Антифроду" подключились операторы "Мегафон", МТС, "Билайн" и Tele2.

Отмечается, что в среднем мошенническая атака на абонента длится около трех минут. "Недавно "Билайн" зафиксировал самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы", — рассказали в ведомстве.

Роскомнадзор в конце декабря запустил первую очередь системы "Антифрод", которая позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами и выявлять подменные номера. Как сообщала служба в июле, в среднем в сутки подключенные к системе операторы блокируют 1,5 миллиона мошеннических звонков. В июне 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 55 миллионов.