МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают причины вступления их страны в НАТО. Ни США, ни Украина не хотят мира, заявил Медведев

"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?— Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают?— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — написал он в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки своих войск на ее западных границах и отметил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе — Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.

В свою очередь глава финского МИД Элина Валтонен сообщила в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу, что Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаем" для Хельсинки.