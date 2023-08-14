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2023
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Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО
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. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают причины вступления их страны в НАТО. "Пекка, а зачем наша страна вступила... ПРАЙМ, 14.08.2023
общество , экономика, новости, россия, дмитрий медведев, финляндия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают причины вступления их страны в НАТО.
"Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?— Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают?— Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО", — написал он в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию изображением двух кричащих людей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки своих войск на ее западных границах и отметил, что серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе — Швеции. Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в два раза.
В свою очередь глава финского МИД Элина Валтонен сообщила в интервью газете Financial Times, комментируя заявление Шойгу, что Финляндия не обеспокоена в связи с планами РФ увеличить численность войск на границе, отметив, что этот шаг со стороны Москвы был "довольно ожидаем" для Хельсинки.