МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона. Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтяном месторождении в Югре

"Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу. В настоящее время шесть пострадавших в состоянии тяжелой степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в релизе.

По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали. Для пострадавших подготовлены ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, уточнял окружной депздрав.

Как отмечали в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение уже ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве региона.

Няганский межрайонный следственный отдел регионального СУСК РФ устанавливает обстоятельства происшествия, свою проверку проводит и прокуратура региона.