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Число пострадавших при взрыве в Югре выросло до шести
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Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона. "Шестого... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, общество , экономика, россия, югра, взрыв, пострадавшие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до шести, сообщил департамент здравоохранения региона.
"Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу. В настоящее время шесть пострадавших в состоянии тяжелой степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в релизе.
По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник на 95-м кусте Талинского участка случился взрыв с последующим возгоранием, сообщалось, что два человека погибли, еще пятеро пострадали. Для пострадавших подготовлены ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха, уточнял окружной депздрав.
Как отмечали в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение уже ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве региона.
Няганский межрайонный следственный отдел регионального СУСК РФ устанавливает обстоятельства происшествия, свою проверку проводит и прокуратура региона.