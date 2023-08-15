МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 12, пострадали 50 человек, сообщает минздрав Дагестана. Число пострадавших при взрыве в Югре выросло до шести

"По предварительным данным на этот час: 12 человек погибли, из них двое — дети, 50 человек пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в крупных стационарах Махачкалы, для этого имеется все необходимое, направлены дополнительные бригады медиков", — подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы более 70 человек и 20 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров, а огонь перекинулся с автосервиса на заправку. В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе в Махачкале взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.

В Дагестан для организации оказания медицинской помощи пострадавшим вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Глава Дагестана Меликов заявлял РИА Новости, что семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале окажут материальную и психологическую помощь.