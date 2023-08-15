МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Недооценка западными державами потенциала России и гордыня киевского режима ведут Украину к поражению, заявил в статье для портала 19fortyfive полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

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Размышляя на тему, способна ли Украина добиться успеха на поле боя, он в итоге приходит к выводу, что "ответ отрицательный", если следовать честной и трезвой оценке военных, экономических и политический обстоятельств.

При этом Дэвис отмечает: "По мере того, как Зеленский и Залужный закрепляли успехи в конце 2022 года, они начали создавать новые наступательные силы, чтобы попытаться отвоевать еще больше территорий у России в 2023 году. К сожалению, незначительные успехи, достигнутые высшим руководством Украины, ударили им в голову. В итоге ими овладела гордыня, что окажет негативное влияние на Украину".

Вместе с тем полковник считает, что самоуверенность киевского режима наложилась на стратегическую ошибку США и Евросоюза, которые недооценили потенциал Российской Федерации и в то же время переоценили возможности Украины. В результате при планировании и целеполагании, на его взгляд, была сформирована искаженная картина.

"Подчеркивание многочисленных недостатков и неудач России при игнорировании ее успехов создавало неверную картину российских возможностей и, таким образом, приводило к постановке недостижимых политических целей", — написал Дэвис.

Подытоживая, он отмечает, что в современных реалиях нельзя рассчитывать на победу Украины приемлемой ценой, США и НАТО необходимо менять стратегию.