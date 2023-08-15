МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. США настолько завысили ставки на Украине, что, столкнувшись с проблемами на фронте, должны выйти из конфликта сейчас, пожертвовав своим престижем, или дождаться окончательного разочарования общества, — такое мнение высказал в статье для американского издания Responsible Statecraft обозреватель Бранко Марсетич. Полковник ВС США назвал две ключевые причины краха Украины

В частности, он отметил: "Для выхода США из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России <…>. Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально".

По мнению обозревателя, у Соединенных Штатов уже не осталось иллюзий насчет победы Украины на поле боя, поэтому выход из конфликта ценой престижа и доверия к США и НАТО, на его взгляд, это — вопрос времени.

В статье, помимо прочего, также приводятся данные опросов, которые демонстрируют, что все больше американцев выступают за прекращение военной помощи Украине, а это, как подчеркивает автор, становится особенно актуальным перед президентскими выборами.

Как отмечается в статье, "это может поставить Белый дом в затруднительное положение: прекратить конфликт на условиях, менее благоприятных для Украины, чем было обещано ранее, столкнувшись с критикой, подобной той, которая была после вывода войск из Афганистана; или продолжать конфликт в надежде на успех в будущем, но общественное настроение может еще больше ухудшиться, что в любом случае снизит шансы на переизбрание.

В заключение Марсетич выразил уверенность, что чем дольше Вашингтон будет тянуть с выработкой дипломатического решения, тем труднее ему будет это сделать и тем больше погибнет украинцев.