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Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30 человек
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Количество жертв взрыва в Махачкале увеличилось до 30 человек, обнаружены тела еще трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС. "В результате проведения аварийно-спасательных работ... ПРАЙМ, 15.08.2023
общество , новости, россия, дагестан, махачкала, азс, взрыв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Количество жертв взрыва в Махачкале увеличилось до 30 человек, обнаружены тела еще трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.
"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела ещё 3 погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — сказано в сообщении.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".