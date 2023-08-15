МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Количество жертв взрыва в Махачкале увеличилось до 30 человек, обнаружены тела еще трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела ещё 3 погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — сказано в сообщении.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".