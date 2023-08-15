МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Количество людей, погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35 человек, подтвердили агентству РИА Новости в МЧС России.

"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Всего, по последним данным, погибло 35 человек", — заявил собеседник агентства и добавил, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при проведении работ на месте завалов были обнаружены тела еще двух человек.