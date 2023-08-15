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2023
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Число погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 35 человек
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. Количество людей, погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35 человек, подтвердили агентству РИА Новости в МЧС России. "В ходе разбора завалов на месте пожара... ПРАЙМ, 15.08.2023
общество , новости, россия, азс, дагестан, взрыв, махачкала
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Количество людей, погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35 человек, подтвердили агентству РИА Новости в МЧС России.
"В ходе разбора завалов на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Всего, по последним данным, погибло 35 человек", — заявил собеседник агентства и добавил, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при проведении работ на месте завалов были обнаружены тела еще двух человек.