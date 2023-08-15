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Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане
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. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки законности размещения АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с чрезвычайным... ПРАЙМ, 15.08.2023
энергетика, общество , бизнес, новости, бензин, россия, дагестан, азс, проверки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки законности размещения АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях", — сказано в релизе.
Отмечается, что надзорные мероприятия позволят оценить соблюдение градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений.
В проверке примут участие специалисты территориальных органов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, газоснабжающих организаций.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что пожар был локализован на 600 "квадратах", погибли 35 человек. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных.