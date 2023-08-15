МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В рамках дела блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, наложили арест на активы размером в 64 миллиарда рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова. Суд отказал в переводе блогера Лерчек под домашний арест

"В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей", — объявила она во время заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

При этом, по словам адвоката, до сих пор нет решения налогового органа, за которым остается последнее слово в установке точного ущерба.

"Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет", — продолжила Сальникова, заключив, что в данный момент Блиновская заплатила 55 миллионов рублей налогов.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов.

По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. По словам адвоката, она уже возместила около 50 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы заплатить остальное.