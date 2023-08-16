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Один из пострадавших при взрыве в Югре скончался в больнице
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. Один из числа пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе умер в больнице, сообщил департамент здравоохранения Югры. "За... ПРАЙМ, 16.08.2023
общество , бизнес, новости, россия, югра, добыча нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — ПРАЙМ. Один из числа пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе умер в больнице, сообщил департамент здравоохранения Югры.
"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
Первоначально власти сообщали о двух погибших, позже СУСК уточнил, что скончался один работник организации 1971 года рождения. Медики сообщали о шести госпитализированных.
Вечером в понедельник на 95-м кусте Талинского участка из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось.