ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — ПРАЙМ. Один из числа пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе умер в больнице, сообщил департамент здравоохранения Югры. В Росприроднадзоре раскрыли последствия ЧП на нефтяном месторождении в Югре

"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в региональных ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха, окружной больнице Нягани продолжают лечение пятеро пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Первоначально власти сообщали о двух погибших, позже СУСК уточнил, что скончался один работник организации 1971 года рождения. Медики сообщали о шести госпитализированных.

Вечером в понедельник на 95-м кусте Талинского участка из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось.