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Путин предложил Дагестану после ЧП федеральные меры поддержки
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. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы предложил Дагестану после взрыва на АЗС в Махачкале воспользоваться федеральными мерами поддержки. Об этом сообщил глава... ПРАЙМ, 16.08.2023
энергетика, общество , регионы, экономика, новости, бензин, россия, дагестан, владимир путин, чп, господдержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАХАЧКАЛА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы предложил Дагестану после взрыва на АЗС в Махачкале воспользоваться федеральными мерами поддержки. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки", — сказал глава региона на пресс-подходе.
По его словам, Путин также попросил поддержать население Дагестана.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.