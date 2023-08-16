МАХАЧКАЛА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы предложил Дагестану после взрыва на АЗС в Махачкале воспользоваться федеральными мерами поддержки. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане

"Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки", — сказал глава региона на пресс-подходе.

По его словам, Путин также попросил поддержать население Дагестана.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.