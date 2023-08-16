КУБИНКА (Московская область), 16 авг — ПРАЙМ. У Запада нет заинтересованности в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, его стремление — заработать побольше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил журналистам в ходе посещения форума "Армия-2023" зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО

По его словам, разговоры Запада о том, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, "это все лукавая позиция".

"Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что российские военнослужащие "очень успешно сжигают" западную технику и продолжат это делать. При этом на фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ.

"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", — пояснил Медведев.

РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2023".