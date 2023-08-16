МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мошенники могут взломать публичный Wi-Fi или создать фальшивую точку доступа к интернету, чтобы получать персональные данные россиян для кражи их средств со счетов, предупредил Сбербанк. "Сбер" улучшил ожидания по росту объема средств россиян в банке в 2023 году

"Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платёжные данные в собственных целях", — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

В связи с этим "Сбер" рекомендует, прежде чем подключаться к Wi-Fi, убедиться, что там используется шифрование WPA2/WPA3: информацию об этом можно найти в разделе "Тип безопасности" в свойствах точки доступа сети.

При подключении к публичному Wi-Fi не стоит пользоваться банковскими приложениями, совершать оплату на сайтах и что-либо скачивать, указывают эксперты.

Кроме того, они рекомендуют заходить только на сайты с безопасным соединением — в адресной строке должен быть замочек и буквы https — и установить антивирусное программное обеспечение на смартфон.