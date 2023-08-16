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2023
https://1prime.ru/society/20230816/841472227.html
Сбер предупредил о мошенниках, создающих фальшивые точки доступа Wi-Fi
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мошенники могут взломать публичный Wi-Fi или создать фальшивую точку доступа к интернету, чтобы получать персональные данные россиян для кражи их средств со счетов, предупредил... ПРАЙМ, 16.08.2023
общество , технологии, новости, россия, сбер, мошенники, wi-fi
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мошенники могут взломать публичный Wi-Fi или создать фальшивую точку доступа к интернету, чтобы получать персональные данные россиян для кражи их средств со счетов, предупредил Сбербанк.
"Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платёжные данные в собственных целях", — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.
В связи с этим "Сбер" рекомендует, прежде чем подключаться к Wi-Fi, убедиться, что там используется шифрование WPA2/WPA3: информацию об этом можно найти в разделе "Тип безопасности" в свойствах точки доступа сети.
При подключении к публичному Wi-Fi не стоит пользоваться банковскими приложениями, совершать оплату на сайтах и что-либо скачивать, указывают эксперты.
Кроме того, они рекомендуют заходить только на сайты с безопасным соединением — в адресной строке должен быть замочек и буквы https — и установить антивирусное программное обеспечение на смартфон.