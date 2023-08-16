2023-08-16T17:50:00+03:00
2023-08-16T18:06:11+03:00
2023-08-16T17:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230816/841478121.html
Медведев призвал подумать о поощрении работников оборонной отрасли
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной промышленности в свете установления почетного звания... ПРАЙМ, 16.08.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, опк, поощрение
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442077.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442077.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84044/20/840442064.jpg
https://1prime.ru/society/20230811/841395554.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной промышленности в свете установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК".
Зампред Совбеза в среду побывал на форуме "Армия-2023".
"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса"… Я просил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли", — сказал политик на форуме.
"Мне кажется, это сейчас имеет значение", — добавил он.