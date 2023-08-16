МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонной промышленности в свете установления почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Ни США, ни Украина не хотят мира, заявил Медведев

Зампред Совбеза в среду побывал на форуме "Армия-2023".

"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса"… Я просил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли", — сказал политик на форуме.

"Мне кажется, это сейчас имеет значение", — добавил он.