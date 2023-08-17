ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ РЕБЕНКА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЛУЧШЕНИЯ МАТПОЛОЖЕНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20230817/841497522.html
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ РЕБЕНКА ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЛУЧШЕНИЯ МАТПОЛОЖЕНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20230817/841497522.html
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