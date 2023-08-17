МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, говорится на сайте Кремля. Путин поручил выплачивать детские пособия, несмотря на матположение семьи

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) или опекуна", — говорится в тексте поручения.

Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.