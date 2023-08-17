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2023
https://1prime.ru/society/20230817/841497658.html
Путин поручил платить пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет
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Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , новости, россия, выплаты, детские пособия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, говорится на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) или опекуна", — говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.