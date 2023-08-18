В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка* за содействие терроризму
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка* по делу о содействии террористической деятельности, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
"Черняку* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — заявил собеседник агентства.
В начале июля Следственный комитет РФ заявил, что Черняка* объявили в розыск, он обвиняется в финансировании террористической деятельности ВСУ. Позднее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы — Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы.
По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк* и "иные лица" организовали перечисление военнослужащим ВСУ и "иных украинских вооруженных формирований" более 500 миллионов рублей "для осуществления террористической деятельности в России".
Следствие также полагает, что в июне 2023 года Черняк* купил и поставил украинским военнослужащим "товары, предназначенные для ведения боевых действий", стоимостью свыше 90 миллионов рублей. К преступлению, по данным следствия, причастны двое доверенных лиц коммерсанта — сейчас они задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взятке", однако фабула этого преступления пока не раскрывается.
В МВД России отмечали, что подозреваемые по делу – "владелец международного холдинга – производителя алкогольной продукции, также другие учредители и руководители этой компании".
В рамках дела проведено более десяти обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. В ближайшее время, указывает СК РФ, будет рассмотрен вопрос об аресте долей организаций, "входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк*".
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/society/20230818/841508098.html