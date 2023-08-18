МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россия через борьбу с Западом показывает пример другим странам — ползать "на полусогнутых", оставаясь вассалом, или отстаивать свою независимость и понимание жизни, сказала глава ЦИК России Элла Памфилова, имея в виду предстоящие в 2024 году президентские выборы. Запад нашел нового врага для России, выяснили в Турции

На форуме "Территория смыслов" Памфилова заявила, что результат выборов и то, как они пройдут, важно не только для россиян, но и для всего мира.

Политик добавила, что одна часть этого мира объявила Россию врагом, но есть больше ста стран, которые выжидают, кто победит в борьбе России с Западом.

По ее мнению, для этих стран Россия — пример, "для них это тоже будущее: на полусогнутых ползать, как вассалы перед хозяином жизни вот из этого райского сада, который они объявили. Или они будут отстаивать свои национальные интересы, свое понимание жизни, опираясь на свою историю и традиции".

Глава ЦИК подчеркнула, что очевидна огромная роль избирательной системы страны. Но самый главный судья и экзаменатор для Центризбиркома — это избиратель.

"Для нас уровень доверия — важнейший показатель того, что мы делаем", — заключила Памфилова.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей — от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.