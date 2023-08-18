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https://1prime.ru/society/20230818/841511018.html
Путин назвал укрепление судебной системы базой развития России
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https://россиясегодня.рф
. Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности, в том числе экономики,... ПРАЙМ, 18.08.2023
общество , экономика, новости, россия, путин, суд, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности, в том числе экономики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым в пятницу.
"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, является базой не только развития, для существования российской государственности", — сказал глава государства.
При этом самым главным лидер страны назвал соответствие судебной системы потребностям экономики россиян, поблагодарив Лебедева за то, что он четко и ясно показывает,как, куда и каким темпом надо двигаться.
Во время встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы".