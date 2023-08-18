МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россия проходит очень сложный путь своего развития, укрепление судебной системы страны является базой для существования российской государственности, в том числе экономики, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым в пятницу. Путин попросил доложить о доступности инфраструктурных кредитов

"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы и вообще судебная система, правовая система страны, безусловно, является базой не только развития, для существования российской государственности", — сказал глава государства.

При этом самым главным лидер страны назвал соответствие судебной системы потребностям экономики россиян, поблагодарив Лебедева за то, что он четко и ясно показывает,как, куда и каким темпом надо двигаться.

Во время встречи Путин вручил Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного "За выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы".