МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости о типичных ошибках при продаже загородной недвижимости, которые могут повлиять на ее стоимость. В Госдуме предложили запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне

"Даже если дом прекрасный, крепкий, но неухоженный участок — это, несомненно, снизит стоимость сделки на 1-1,5 миллиона рублей. Также очень важно поухаживать за самим домом перед продажей… Ведь желающего купить дачу должен устраивать объект и цена", — отметил он.

Более того, он сказал, что перед продажей необходимо урегулировать такие вопросы, как, например, вступление в наследство, иначе сделку придется откладывать продажа может просто не состояться.

Также глава комитета отметил важность решения вопросов энергоснабжения и задолженностей, так как у покупателя есть риск приобрести дом без электроснабжения вообще. Более того, необходимо погасить все взносы в СНТ, имеющиеся долги за газ и воду.

Гаврилов указал, что пренебрежение этими нюансами негативно скажется на цене, а кого-то из покупателей и вовсе оттолкнет.