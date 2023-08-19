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Народный артист России Игорь Ясулович ушел из жизни
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Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович ушел из жизни на 82-м году жизни, сообщили в институте. "С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего... ПРАЙМ, 19.08.2023
общество , новости, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Народный артист России, худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович ушел из жизни на 82-м году жизни, сообщили в институте.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", — говорится в Telegram-канале ГИТИСа.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.