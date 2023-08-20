МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Украинцы должны потребовать отставки президента Владимира Зеленского из-за провала наступления ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Зеленский приехал в Швецию просить о защите

В частности, он сказал: "Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю собирайтесь, <…> кто-то должен проявить инициативу. <…> Нужно выдвигать ему уже какие-то условия".

Соскин выразил уверенность, что Украина находится на грани катастрофы в связи с тем, что глава государства оказался не способен управлять страной во время конфликта.

По словам экс-советника, "Зеленский просто опасен для государства".

Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, направив на российские позиции подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отметил президент России Владимир Путин, в ходе этого наступления ВСУ не сумели достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы "контрнаступом".

По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.