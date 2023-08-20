МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу провел рабочие встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и бывшим премьером Словении Янезом Яншой, заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. Премьер-министр Венгрии провел встречу с главой Татарстана

"Виктор Орбан поздравил президента Узбекистана с победой на июльских выборах. Он выразил радость по поводу того, что венгерско-узбекское стратегическое партнерство разрастается на все большее количество сфер и двусторонние отношения постепенно расширяются, например, с выходом (венгерского) банка OTP на узбекский финансовый рынок или запуском рейсов, соединяющих две столицы", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

Пресс-секретарь также сообщил, что Орбан в субботу принял также экс-премьера Словении Янеза Яншу, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной силы — консервативной Словенской демократической партии. По словам Хаваши, Орбан и Янша обсудили "задачи, стоящие перед европейскими консервативными, христианскими партиями в период до выборов в Европарламент 2024 года", важность мирного урегулирования на Украине и ущерб от крупнейшего в истории Словении урагана, справиться с которым помогала также Венгрия.

Мирзиёев и Янша примут участие в мероприятиях по случаю национального праздника Венгрии 20 августа и посетят Чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште, сообщил пресс-секретарь.

В выходные Венгрию посещают действующие и бывшие лидеры многих стран Европы и Азии, а также бизнесмены. Орбан ранее заявлял, что намерен провести 15 двусторонних встреч за трое суток. В Венгрии 20 августа отмечается национальный праздник основания государства — День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в нем, так как они отстранены World Athletics от соревнований под ее эгидой.